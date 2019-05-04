فالفيردي يقترح المدرب المستقبلي لبرشلونة

قال المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي اليوم الجمعة، إن تشافي هيرنانديز القائد السابق للفريق لديه السيرة الجيدة والمناسبة التي نؤهله لتولي تدريب برشلونة متمنياً له “التوفيق”.

وأعلن تشافي اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حافلة على مدار سنوات طويلة مع برشلونة والمنتخب الإسباني، مشيراً إلى أنه سيبدأ عمله بالتدريب بعد اعتزال اللعب.

وأكد فالفيردي، في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الجمعة، قبل مباراته غداً السبت، أمام سلتا فيغو بالدوري الإسباني: “إنه شيء ينتظره الجميع، أن يكون مدرباً، لديه السيرة المناسبة التي تؤهله لتدريب برشلونة أو أي فريق آخر، كل شيء يشير إلى أنه يستطيع تدريب برشلونة في المستقبل، وأتمنى له التوفيق”.

وأوضح تشافي في خطاب مفتوح لوسائل الإعلام خلال الإعلان عن اعتزاله بنهاية الموسم: “كان شيئاً رائعاً أن ألعب الكرة حتى بلغت التاسعة والثلاثين من عمري، والآن، أود إنهاء الموسم في القمة، هذا هو آخر موسم لي كلاعب، ولكنني أتطلع إلى ما يحمله لي المستقبل كمدرب”.

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وأشار فالفيردي: “لا أعلم ما إذا كان أفضل لاعب ولكنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ كما أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في السنوات الماضية”.

وأضاف: “تفهم تشافي جيداً كيفية التمركز ولم تتسم أي من تمريراته بعدم المنطقية، كان شيئاً استثنائياً أن نراه يلعب كل هذه السنوات”.

24- د ب أ