في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. مازيمبي يصطدم بـ"الترجي".. ولقاء ناري بين صن داونز والوداد

تقام اليوم مباراتي الإياب فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا.. حيث يستضيف مازيمبى الكونغولى بملعبه فريق الترجى التونسى فى الثالثة عصرا، بينما يحل الوداد المغربى ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقى فى السادسة مساء.

وغادر الترجى إلى الكونغو أمس الأول الخميس وأجرى تدريبين فى مدينة لوبومباشى وشارك فى التدريب كل اللاعبين بمن فيهم الحارس رامى الجريدى، الذى تماثل للشفاء.

وكان المدير الفنى للترجى معين الشعبانى قد اصطحب معه 22 لاعبا إلى الكونغو وهم: معز بن شريفية - على الجمل - رامى الجريدى - سامح الدربالى - إيهاب المباركى - أمين المساكنى - أيمن بن محمد - حسين الربيع - شمس الدين الدوادى - محمد على اليعقوبى - خليل شمامى -

فوسينى كوليبالى - فرانك كوم - غيلان الشعلالى - سعد بقير - بلال الماجرى - آدم الرجايبى - لوكوزا - أنيس البدرى - يوسف البلايلى - ياسين الخنيسى - محمد على الجوينى.. ويغيب عن الفريق لاعبه حمدو الهونى للإصابة.

ولا شك أن المباراة صعبة على الترجى الذى اكتفى بهدف واحد فى ملعبه بتونس فى لقاء الذهاب، خاصة أن مازيمبى يتسم أداؤه بملعبه بالشراسة والقوة.

أما الوداد فمهمته لا تقل صعوبة عن الترجى بعد أن فاز 2-1 على صن داونز فى المغرب فى مباراة الذهاب، ويكفى الفريق الجنوب أفريقى إحراز هدف واحد اليوم لضمان التأهل

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للنهائى.

واختار المدرب التونسى فوزى البنزرتى المدير الفنى للوداد 20 لاعبا للمباراة المرتقبة هم أحمد رضا التكناوتى، بدر الدين بن عاشور، أيوب عملود، أشرف دارى، الشيخ إبراهيم كومارا، محمد واتارا، بدر كدارين، وليد الكرتى، عبداللطيف نصير، ميشيل باباتوندى، زهير المترجى، أنس أصباحى، حمزة الواسطى، إسماعيل الحداد، يحيى جبران، بديع أووك، جابرييل أوكيشوكو، أيمن الحسونى، صلاح الدين السعيدى وأمين تيجزوى.

وشهدت قائمة الوداد غياب لاعبيه إبراهيم النقاش ومحمد نهيرى للإيقاف، ومحمد أوناجم للإصابة.

ووعد سعيد الناصيرى رئيس نادى الوداد البيضاوى المغربى، لاعبيه بمكافأة مغرية فى حالة تخطى صن داونز والتأهل للنهائى، وأكد محمد طلال المتحدث الرسمى باسم نادى الوداد البيضاوى، أن هناك حالة من الارتياح والثقة تسود بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، رغم الإرهاق الناتج عن طول الرحلة.

وقال طلال: لقد تعودنا على مثل هذه الرحلات الطويلة والمرهقة وكل شىء يهون فى سبيل الدفاع عن سمعة الوداد والكرة المغربية.. هذه الأمور تحفزنا أكثر.