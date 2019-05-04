ليفربول يسعى للتمسك بآماله في البريمييرليج أمام نيوكاسل

لن تكون مهمة ليفربول سهلة فى ضيافة نيوكاسل فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب «سانت جيمس بارك» فى الجولة 37 وقبل الأخيرة من عمر الدورى الإنجليزى.

ليفربول يبحث عن التمسك بآماله فى حصد اللقب مع استمرار فارق النقطة الواحدة بينه وبين مانشستر سيتى المتصدر بعدما جمع الريدز 91 نقطة ولكنه أمام مهمة صعبة انتظارا لتعثر السيتزينز فى اللقاءين الأخيرين بالدورى أمام ليستر سيتى ثم يلعب خارج الديار أمام برايتون.

ويدرك ليفربول أن مباراة نيوكاسل ستكون صعبة بعد الهزة القوية التى تلقاها الفريق بالخسارة أمام مضيفه برشلونة الإسبانى بثلاثية دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحاول الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى

للريدز إعادة الثقة للاعبيه من جديد إلا أن ليفربول يفتقد عنصراً مهماً وهو نابى كيتا كما أن كلوب ما زال ينتظر الجاهزية التامة من جانب المهاجم روبرتو فيرمينو.

ويحشد ليفربول القوة الضاربة بوجود محمد صلاح وساديو مانى وجيمس ميلنر وجوردان هندرسون وفيرجيل فان ديك من أجل تحقيق الفوز على نيوكاسل فى عقر دار خاصة أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة وضمن البقاء بالدورى.

Advertisements

ويسعى محمد صلاح لتحقيق مهمة مزدوجة فى لقاء نيوكاسل أولاً لتعزيز صدارة هدافى الدورى الإنجليزى بعد أن وصل 21 هدفاً متفوقاً بفارق هدف عن

الأرجنتينى سيرجيو أجويرو وساديو مانى والهدف الثانى بالنسبة له مساعدة فريقه فى عبور موقعة نيوكاسل.

ويخشى ليفربول صدمة مواجهة مدربه الأسبق رافايل بينيتز الذى حصد معه لقب دورى أبطال أوروبا عام 2005 والذى أكد أنه سيحاول بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز رغم أن فريقه ضمن البقاء.

ويلعب فى نفس الجولة توتنهام أمام مضيفه بورنموث ويلتقى وست هام نظيره ساوثهامبتون ويلعب وولفر هامبتون ضد فولهام ويسعى كارديف سيتى لإنعاش آماله فى البقاء على حساب كريستال بالاس.

وفى الدورى الإسبانى، يحل برشلونة ضيفاً على سيلتا فيجو بالجولة 36 لليجا بعد أن حسم البارسا اللقب بينما يخرج أتلتيكو مدريد لمواجهة إسبانيول ويلتقى ليفانتى نظيره رايو فايكانو ويلعب ديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسييداد.

وفى الجولة 32 للدورى الألمانى، يلعب بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 71 نقطة ضد ضيفه هانوفر الأخير بينما يحل دورتموند صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين ضيفاً على نظيره فيردر بريمن.