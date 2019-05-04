شاهد.. محمد صلاح "ينسى أحزانه" بإعلان جديد.. و"دوبلير" لا يشبهه نهائيًا

بعد الهزيمة القاسية أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ظهر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أثناء تصوير إعلان تجاري بمشاركة "دوبلير"، اعتبر كثيرون أنه "لا يشبهه" على الإطلاق.

وشوهد المهاجم المصري في جلسة تصوير لإعلان تجاري في أبراج "دوفيدال" بشارع "بيني لين" في مدينة ليفربول، بعد ساعات من لقاء برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

وأشار موقع "ليفربول إيكو" إلى أن بعض مشاهد الإعلان تطلبت من صلاح القيام ببعض الحركات الخطيرة، الأمر الذي دفعها للاستعانة ببديل له "دوبلير".

وكانت المفاجأة بالنسبة لعدد كبير من مشجعي صلاح الذين تواجدوا في مكان التصوير، بكون "الدوبلير" لا يشبه النجم المصري على الإطلاق.

لكن وجود صلاح "الحقيقي" في موقع التصوير، جذب العشرات من مشجعي ليفربول إلى المكان.

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وقال مايك جيرلنج مالك أبراج "دوفيدال" وهو من كبار مشجعي ليفربول: "سعدنا بالترحيب بصلاح وطاقم التصوير، ومن الرائع أنهم اختاروا أبراج دوفيدال".

وتابع: "هذا المكان لديه تاريخ مذهل، وأنا سعيد حقا لأننا سنساعد في إظهار ليفربول في أفضل حالاته للعالم".

وتبدو فرص ليفربول في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ضعيفة، حيث بات على "الريدز" الفوز بأربعة أهداف عندما يقابل البارسا الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

وإلى جانب دوري الأبطال، ينافس ليفربول أيضا على جبهة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتخلف عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة، قبل مرحلتين فقط على خط النهاية.