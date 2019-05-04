رياضة | الوداد في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الوداد البيضاوي المغربي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الساعة الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الوداد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب لذلك تبدو مهمته صعبة لأن صن داونز يكفيه الفوز بهدف وحيد للتأهل للمباراة النهائية.

وتأهل الوداد بطل عام 2017، على حساب حوريا كوناكري الغيني بالفوز عليه 5-0 في ربع النهائي، بينما أطاح صن داونز بالأهلي المصري بنتيجة 5-1 في نفس الدوري.

وسبق للفريقين أن تواجها في دور المجموعات حيث حقق الوداد الفوز في المغرب بهدف نظيف وانتصر صن داونز 2-1 على ملعبه.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

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رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.