رياضة | عواجيز تجبرهم "ظروف" الدوري المصري على الاعتزال (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواجيز تجبرهم "ظروف" الدوري المصري على الاعتزال (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قترب الموسم الكروي 2018-2019 من محطاته الأخيرة، حيث تشهد القمة صراعًا ناريًا بين الثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك على حسم اللقب، كما يوجد منافسة أشد سخونة في القاع للهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وشهد الموسم الحالي تواجد أكثر من لاعب تخطى سن الـ35 واقترب من كتابة النهاية في مشواره وإعلان اعتزاله عقب وصول البطولة إلى المحطة الأخيرة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 7 لاعبين اقترب من الاعتزال نهاية الموسم الجاري:

- عصام الحضري

حارس مرمى النجوم ومنتخب مصر الذي حطم جميع الارقام القياسية خلال السنوات الماضية، اقترب من إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجاري وخاصة وأنه تجاوز الـ45 عاما عاما، بجانب أن فريقه مهدد بقوة بالهبوط لدوري القسم الثاني.

أحمد عيد عبدالملك

اقترب أحمد عيد عبدالملك صانع ألعاب الجونة الاعتزال في ظل ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع فريقه في الموسم الحالي وخاصة وأنه تجاوز الـ38 من عمره.

علي فرج

Advertisements

حارس بتروجت الذي ابتعد تماما عن حسابات الجهاز الفني بقيادة محمد عودة وبات قريبا من إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجاري وخاصة أنه تجاوز سن الـ35 عاما.

محمود فتح الله

بلغ مدافع النجوم سن 37 عاما واقترب من وضع حدا لمشواره مع الساحرة المستديرة وخاصة وأن فريقه يعاني بشدة من تراجع النتائج هذا الموسم وبات من أقوى المرشحين للهبوط لدوري القسم الثاني.

محمد نجيب

بات محمد نجيب مدافع الأهلي من اللاعبين المرشحين بالاعتزال نهاية الموسم الجاري في ظل ابتعاده نهائيا عن المشاركة مع المارد الأحمر في الموسم الجاري، بجانب إصاباته المتكررة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

أحمد تمساح

وصل صاحب الـ33 عاما إلى خط النهاية مع بطولة الدوري وخاصة وأن عقده مع بتروجت سينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يفاوضه مسؤولي النادي من اجل تجديد تعاقده مع الفريق، تمساح تعرض لأكثر من إصابة في الفترة الماضية تسبب في تراجع أدائه بعدما كان أحد لاعبي منتخب مصر الأساسيين في فترة من الفترات.

محمد صبحي

حارس الداخلية الذي تجاوز 37 لكنه لا يزال يشارك في مباريات فريقه هذا الموسم، ولعب جميع مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، إلا أن موقفه فريقه في جدول الدوري واحتمالية هبوط لدوري الدرجة الثانية قد يجبر الحارس المخضرم على إعلان اعتزاله والخروج من الباب الكبير.