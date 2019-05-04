رياضة | لاسارتي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي رسالة للاعبي الفريق قبل مواجهة النجوم يوم غد الاحد على ملعب بتروسبورت بالدوري.

وحذر مارتن لاسارتي لاعبي الأهلي من الاستهتار بلاعبي النجوم مطالباً بتحقيق فوز مريح للحفاظ على فرص الفريق نحو التتويج بلقب بطولة الدوري العام هذا الموسم.

ويخوض الأهلي منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز في صراع حسم لقب دوري الممتاز.

ويختتم الفريق استعداداته مساء اليوم ،السبت، لمباراة النجوم حيث سيُعلن المدير الفني قائمة المباراة والتى قد تشهد عودة الحارس شريف أكرامي بعد غيابه عنها فترة طويلة للإصابة بتمزق في السمّانة.