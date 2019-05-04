شكرا لقرائتكم الأهلى يؤجل ملف اللاعبين الأجانب .. اقرا التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررمسئولو النادى الأهلى تأجيل ملف اللاعبين الأجانب سواء على مستوى التعاقدات الجديدة أو على مستوى مناقشة العروض التى تلقاها الرباعى الأجنبى المتواجد داخل قائمة ألفريق حالياً، وهم التونسى على معلول والمغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجأى والأنجولى جيرالدو.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك العديد من اللاعبين الأجانب المعروضين حالياً على النادى من قبل بعض وكلاء اللاعبين، ونال بعضهم إعجاب الجهاز ألفني، إلا أن إدارة النادى قررت تأجيل حسم الملف حتى نهاية الموسم، لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأورجويانى مارتن لاسارتى المدير ألفنى الحإلى للفريق، سواء باستمراره أو رحيله،.

وترى إدارة النادى ترى أن الوقت غير مناسب حالياً للحديث أو لمناقشة مثل هذه الملفات الهامة فى ظل رغبة مسئولو القلعة الحمراء فى التركيز حالياً فى المنافسة على بطولة الدورى ومعها بطولة الكأس بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا.