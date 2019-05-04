شكرا لقرائتكم رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد الدور في سفريات الأعضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عن اعتماده سياسة الدور في سفر الأعضاء خلال الفترة المقبلة في اجتماعه الأخير رسميا. Advertisements وقرر مسؤولو اتحاد الكرة، أنه من يعتذر عن السفر تحتسب له سفرية ويتم سفر الزميل التالي. واتفق مجلس الجبلاية، علي الالتزام بدور السفر خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد الدور في سفريات الأعضاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.