متعب: الدوري في يد لاعبي الأهلي والزمالك

اليوم الجديد

قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، إنه مندهش من تعادل بيراميدز مع مصر للمقاصة بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما منذ يومين.

وأضاف "متعب" في برنامج "الدوري المصري" المذاع على قناة "أون سبورت": توقعت أن يحقق بيراميدز المكسب في كل مبارياته المتبقية في الدوري وأن يواصل الضغط على الأهلي والزمالك.

وأوضح أن الأمور متاحة لكل الفرق ولكن الكرة حاليًا في يد لاعبي الزمالك و الأهلي بالفوز في كل مبارياتهم.

واختتم: "نوعية اللاعبين المتواجدين في بيراميدز معتادون على حصد البطولة سواء كينو أو عبد الله السعيد أو عمر...