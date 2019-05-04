الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم السبت الموافق 4-5-2019 مباريات هامة ومثيرة في الدوريات العالمية ، حيث يلتقي ليفربول مع نيوكاسيل يونايتد وتوتنهام مع بورنموث في الدوري الانجليزي.

ويلعب برشلونة الاسباني مع سيلتا فيغو في الدوري الاسباني ، فيما يواجه باريس سان جيرمان فريق نيس في الدوري الفرنسي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 4 مايو (أيار):

دوري أبطال أفريقيا

17:00 مازيمبي × الترجي

17:00 صن داونز × الوداد

الدوري الإنجليزي

15:30 بورنموث × توتنهام

18:00 ويست هام × ساوثامبتون

18:00 وولفرهامبتون × فولهام

20:30 كارديف × كريستال بالاس

22:45 نيوكاسل × ليفربول

الدوري الإسباني

15:00 ليفانتي × رايو فايكانو

18:15 إسبانيول × أتلتيكو مدريد

20:30 ديبورتيفو ألافيس × ريال سوسييداد

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22:45 سلتا فيغو × برشلونة

الدوري الإيطالي

20:00 كييفو فيرونا × سبال

22:30 أودينيزي × إنتر ميلان

الدوري الألماني

17:30 هيرتا برلين × شتوتغارت

17:30 بايرن ميونخ × هانوفر

20:30 بريمن × بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

19:00 باريس سان جيرمان × نيس

22:00 جانجون × كان

22:00 بوردو × آنجيه

22:00 ريمس × نيم أولمبيك

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر في الدوري الفرنسي

https://www.alweeam.com.sa/589061

مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/589049

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/589045

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/589040