الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تجرى مساء اليوم السبت الموافق 4-5-2019 مباريات هامة ومثيرة في الدوريات العالمية ، حيث يلتقي ليفربول مع نيوكاسيل يونايتد وتوتنهام مع بورنموث في الدوري الانجليزي.
ويلعب برشلونة الاسباني مع سيلتا فيغو في الدوري الاسباني ، فيما يواجه باريس سان جيرمان فريق نيس في الدوري الفرنسي.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 4 مايو (أيار):
دوري أبطال أفريقيا
17:00 مازيمبي × الترجي
17:00 صن داونز × الوداد
الدوري الإنجليزي
15:30 بورنموث × توتنهام
18:00 ويست هام × ساوثامبتون
18:00 وولفرهامبتون × فولهام
20:30 كارديف × كريستال بالاس
22:45 نيوكاسل × ليفربول
الدوري الإسباني
15:00 ليفانتي × رايو فايكانو
18:15 إسبانيول × أتلتيكو مدريد
20:30 ديبورتيفو ألافيس × ريال سوسييداد
22:45 سلتا فيغو × برشلونة
الدوري الإيطالي
20:00 كييفو فيرونا × سبال
22:30 أودينيزي × إنتر ميلان
الدوري الألماني
17:30 هيرتا برلين × شتوتغارت
17:30 بايرن ميونخ × هانوفر
20:30 بريمن × بروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
19:00 باريس سان جيرمان × نيس
22:00 جانجون × كان
22:00 بوردو × آنجيه
22:00 ريمس × نيم أولمبيك
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر في الدوري الفرنسي
https://www.alweeam.com.sa/589061
مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/589049
مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/589045
مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/589040
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.