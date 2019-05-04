شكرا لقرائتكم توخل يؤكد بانه لم يفكر أبدا بترك منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 21:56

أكد مدرب باريس سان جرمان الألماني توماس توخل الذي تعرض لانتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة بأنه لم يفكر بترك منصبه.



Advertisements

ورد توخل على سؤال حول مستقبله بقوله "لم افكر ابدا بهذا الامر (ترك منصبه). ابدا".

واضاف "انا مدرب وفي النهاية انا دائما المسؤول. هكذا تسير الامور، لا مشكلة. ادرك تماما الاسباب التي جعلتنا نصل الى هذه الوضعية. اقوم ببذل قصارى جهدي".

وارخى الخروج المبكر من دوري ابطال اوروبا امام مانشستر يونايتد الانكليزي ثم خسارة نهائي كأس فرنسا امام رين بركلات الترجيح بظلاله على المدرب الالماني الشاب الذي اكتفى في موسمه الأول مع فريق العاصمة الفرنسية باحراز لقب بطل الدوري الفرنسي الذي يعتبر بمثابة الامر المحتم نظرا للفوارق الشاسعة بين سان جرمان وباقي الفرق الفرنسية.

بيد أن توخل شدد على تضامن الجميع في كنف النادي بقوله "نتحدث دائما مع الرئيس (ناصر الخليفي) ومع المدير الرياضي (انتيرو هنريكه). الامر ضروري. بطبيعة الحال، هم ليسوا سعداء. الامر طبيعي كلنا لسنا سعداء ايضا لكننا على الموجة ذاتها. الجميع يتقاسم وجهة النظر ذاتها".