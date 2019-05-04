شكرا لقرائتكم «غربلة» في صفوف الزمالك بعد الكونفيديرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 12 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 21:23

قرر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تأجيل إعلان أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق «الأبيض» إلى ما بعد نهائي كأس الكونفيديرالية الأفريقية لكرة القدم في حال تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي. وطالب منصور المدير الفني السويسري كريستيان غروس بتجهيز قائمة اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.



ويخوض الزمالك مواجهة عصيبة مع مضيفه النجم الساحلي التونسي (الأحد) المقبل في سوسة، ويأمل ببلوغ المباراة النهائية للعودة إلى منصات البطولات القارية الغائب عنها منذ مواسم عدة. وفاز ممثل الكرة المصرية في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف من دون مقابل.

على صعيد متصل، يغيب عن تشكيل الزمالك أمام النجم كل من لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي والمهاجم المغربي خالد بوطيب والجناح الأيسر مصطفى فتحي وصانع الألعاب محمد عنتر للإصابة.

بدوره، تعافى الأنغولي غيرالدو من الإصابة في رأسه التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، وانخرط في التدريبات الاستعدادية لمواجهة فريق النجم، فيما رفض المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي الحديث عن اقتراب فريقه من التتويج بلقب المسابقة، مؤكداً أن المنافسة مازالت مشتعلة مع الزمالك وبيراميدز، وأن لاعبيه سيخوضون المواجهات المقبلة بالدوري بشعار «لا بديل عن الفوز» لتعويض جماهيرهم عن الخروج من دوري أبطال أفريقيا».