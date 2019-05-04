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ليفربول يفتقد كيتا حتى نهاية الموسم

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محمد عثمان - الرياض - ليفربول - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 17:35

سيغيب لاعب الوسط الغيني لليفربول الإنكليزي نابي كيتا عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكد مدربه الألماني يورغن كلوب (الجمعة).


وأشار كلوب إلى إصابة «خطرة جداً» عانى كيتا منها خلال خسارة فريقه أمام الإسباني صفر-3 (الأربعاء) في ذهاب نصف نهائي في كرة القدم.

وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلاً منه جوردان هندرسون.

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وأشار كلوب خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة نيوكاسل في مباراة بالغة الأهمية للفريق الأحمر في الدوري المحلي، الى أن كيتا سيغيب عن الملاعب حتى ثمانية أسابيع.

وقال كلوب: «أنباء سيئة، إصابة قوية في العضلة المقربة مع تمزق في الوتر ستبعده على الأقل شهرين»، وأضاف: «أنباء سيئة لنا ولغينيا قبل كأس أمم أفريقيا. ليست جيدة.. خطرة جداً. بالطبع لم يكن توقيتها جيداً. كانت كأس أمم أفريقيا هدفاً كبيراً له».

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وذلك قبل مرحلتين على نهاية الدوري.


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