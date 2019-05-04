شكرا لقرائتكم ليفربول يفتقد كيتا حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ليفربول - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 17:35

سيغيب لاعب الوسط الغيني لليفربول الإنكليزي نابي كيتا عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكد مدربه الألماني يورغن كلوب (الجمعة).



وأشار كلوب إلى إصابة «خطرة جداً» عانى كيتا منها خلال خسارة فريقه أمام برشلونة الإسباني صفر-3 (الأربعاء) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلاً منه جوردان هندرسون.

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وأشار كلوب خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة نيوكاسل في مباراة بالغة الأهمية للفريق الأحمر في الدوري المحلي، الى أن كيتا سيغيب عن الملاعب حتى ثمانية أسابيع.

وقال كلوب: «أنباء سيئة، إصابة قوية في العضلة المقربة مع تمزق في الوتر ستبعده على الأقل شهرين»، وأضاف: «أنباء سيئة لنا ولغينيا قبل كأس أمم أفريقيا. ليست جيدة.. خطرة جداً. بالطبع لم يكن توقيتها جيداً. كانت كأس أمم أفريقيا هدفاً كبيراً له».

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وذلك قبل مرحلتين على نهاية الدوري.