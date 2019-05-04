شكرا لقرائتكم الحساب الرسمي لدوري الأبطال يرحب بالتعاون في الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - نايف محمد | منذ 18 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 15:54

هنأ الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا فريق التعاون بتحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وكتب الحساب الرسمي للبطولة الآسيوية عبر «تويتر»: «التعاون يتوج بطلاً لكأس الملك لأول مرة في تاريخه، أهلاً بكم في دوري أبطال آسيا 2020».



وضمن التعاون مشاركته بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في جدول دوري كأس الأمير

وضمن التعاون مشاركته بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يذكر أن التعاون تُوّج بلقب كأس الملك لأول مرة في تاريخه.

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