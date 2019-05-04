شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لموقعة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك استعداداته اليوم، بسوسة، بخوض مرانه الرئيسى على الملعب الأولمبى، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية، سيشهد مران الفريق الأبيض بعض التعليمات الفنية وتدريبات الكرة من لمسة واحدة بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية.

وركز السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قد قام بتدريب لاعبى الفريق الأبيض خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل التخصصية والتكتيكية لخطف هدف فى سوسة لتسهيل مهمة الفريق فى المباراة مشددًا لهم إن تسجيل هدفا مبكرا مع الحفاظ على نظافة الشباك سيسهل المأمورية على اللاعبين خلال سير اللقاء لخطف هدف التأهل إلى الدور النهائى من الكونفدرالية الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بها لأول مرة فى تاريخه خلال النسخة الجارية.