الأهلى يتحفظ على رحيل باسم على...

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جدة - عمرو شويل تحفظ مسئولو الأهلى على فكرة رحيل باسم علي ظهير أيمن الفريق، رغم عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الاحمر فى الموسم الأخير، وتري إدارة الأهلى أن باسم علي قدم أدائاً جيداً فور حصول على الفرصة مع الفريق مؤخراً.
كما أن هناك قناعة تامة بإمكانيات اللاعب، والذي يعد واحد من أفضل اللاعبين فى مصر على مستوى مركزه فى الوقت الحالي ، وتلقى باسم علي العديد من العروض للرحيل عن الأهلى فى وقت سابق، إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعاً لوجود حاجة فنية للاعب، وكان أبرزها من أندية أنبي والمقاولون العرب والإسماعيلي.
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