شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد رسمياً الدور في سفريات الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو في اجتماعه الأخير رسميا سياسة الدور في سفر الأعضاء خلال الفترة المقبلة. Advertisements كما اتفق مسؤولو الجبلاية أنه من يعتذر من السفر تحتسب له سفرية ويتم سفر الزميل التالي. وتم الاتفاق أيضا داخل مجلس الجبلاية علي الالتزام بدور السفر خلال الأيام المقبلة.

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