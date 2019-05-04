شكرا لقرائتكم خبر عن جروس فى مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن مواجهة النجم الساحلى وطموحات الفريق للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية، وذلك على هامش استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة بطل تونس فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا الأحد، فى إياب دور نصف نهائى البطولة.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، ويحتاج الأبيض للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية، سيشهد مران الفريق الأبيض بعض التعليمات الفنية وتدريبات الكرة من لمسة واحدة بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية.

كما سيشهد مؤتمر المدير الفنى للزمالك حضور قائد الفريق بجانبه للحديث عن حالة الفريق والطموحات المنتظرة فى المواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض مع نظيره التونسى.