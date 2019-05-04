صبرى المنياوى يعيد فتح ملف تمديد تعاقد محمود متولى مع الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى بدء جولة جديدة من المفاوضات مع محمود متولى مدافع الفريق بغية حسم ملف تمديد تعاقده مع الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل بعدما شهدت الفترة الماضية فشل كل المسئولين فى إنجاز هذا الملف.
ويتطلع المنياوى لحسم ملف تجديد الثنائى كريم بامبو ومحمود متولى من أجل فرض أجواء من التركيز على صفوف الفريق المتعطش لعودة الانتصارات مرة أخرى سواء على صعيد بطولة الدوري العام أو بطولة الكأس التى تعد البطولة الأخيرة التى ينافس الدراويش على لقبها هذا الموسم بعد وداع البطولة العربية ثم الخروج من منافسات دوري أبطال أفريقيا .
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