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اجتماع فنى بين الزمالك والنجم تحضيراً لموقعة سوسة فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم اجتماعا فنيًا بين مسئولى الزمالك والنجم الساحلى التونسى فى سوسة سيشهد الاتفاق حول بعض الأمور التنظيمية الخاص بمواجهة الغد التى ستجمع الفريقان، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية

وسيشهد الاجتماع الفنى بين ممثلى الزمالك والنجم، التأكيد على الزى الرسمى للفريقين وموعد وصولهما لملعب المباراة، كان لقاء الذهاب فى برج العرب قد انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية، سيشهد مران الفريق الأبيض بعض التعليمات الفنية وتدريبات الكرة من لمسة واحدة بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية.

 

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