اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم 4-5-2019 دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم 4-5-2019 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع سوياً مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر ضمن جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي قد نجح في التفوق علي مازيمبي بهدف نظيف خلال مواجهة الذهاب التي قد أقيمت في الملعب الاولمبي برادس بالتأكيد هدف نظيف لن يجعل الأمور تحسم لذلك مواجهة اليوم ستكون بالغة الصعوبة علي الترجي الرياضي التونسي بالإخص أن اللقاء سيقام علي ملعب مازيمبي.

ويسعي الترجي التونسي للوصول للمرة الثانية علي التوالي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالإخص أن الترجي لدية القدرة علي ذلك حيث قد ظهر بصورة رائعة للغاية هذا الموسم حيث يتصدر جدول الدوري التونسي حتي الأن بفارق تسعة نقاط عن الصفاقسي الذي يحتل المركز الثاني إلي الأن, الترجي ينافس أيضا هذا الموسم علي كأس تونس حيث قد وصل لدور ربع النهائي لمواجهة الإتحاد المنستيري.

بدأ معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي لقاء الذهاب بالشكل الخططي 4-3-3 ولكن سنركز علي منتصف الميدان المكون من الثلاثي غيلان الشعلاني وفرانك كوم وفوسيني كوليبالي الثلاثي بالتأكيد لديهم قدرات رائعة للسيطرة علي منتصف الميدان ولكن ليس لديهم القدرات الهجومية التي تجعلهم قادرين للمساندة الهجومية.

بما أن الترجي خاض مواجهة الذهاب بوسط ميدان لدية قدرات دفاعية بشكل كبير فكان لدية مشكلة في بناء الهجمات والصعوبات في نقل الكرة إلي الجانب الهجومي بالتأكيد كان هناك أستحواذ من جانب الترجي ولكن أستحواذ سلبي ينحصر في المناطق الدفاعية ومنتصف الميدان مما جعل مهمة مازيمبي سهلة بعض الشيء بالإخص أن مازيمبي قد تراجع إلي منتصف ملعبة وقد نجح بصورة كبيرة في إيقاف الخطورة الهجومية لفريق الترجي وبالتأكيد الشكل الخططي للترجي قد ساعد مازيمبي بصورة كبيرة علي ذلك.

لذلك ما كان ينقص الترجي خلال مواجهة مازيمبي هو عدم الدعم الهجومي في العمق للثلاثي الأمامي المكون من حمدو الهوني ويوسف بلايلي بالإضافة إلي المخضرم ﺍﻟﺨﻨﻴسي كمهاجم صريح لذلك قد أعتمد الترجي علي الكرات الطولية المرسلة إلي الثنائي حمدو الهوني ويوسف بلايلي بسبب صعوبة الأختراق من العمق وقد حاول الثنائي الأختراق بشكل فردي من منطقة الأطراف لذلك بسبب عدم المساندة الهجومية من منتصف الميدان أصبح هناك عدم تقارب للخطوط وجميع محاولات الترجي الهجومية تأتي من خلال المحاولات الفردية سواء من حمدي الهوني أو ﺍﻟﺨﻨﻴسي أو يوسف البلايلي.

أيضا معين الشعباني هجومياً علي تقدم الظهيرين أيمن بن محمد الظهير الأيسر وسامح الدربالي مع تغطية الثنائي قلب الدفاع خليل شمام وشمس الدين الذوادي بالإضافة إلي نزول فوسيني كوليبالي كلاعب دفاعي ثالث وذلك يؤكد علي الحرية الهجومي للظهيرين أيمن بن محمد وسامح الدربالي وبالفعل نجح الترجي في الوصول أكثر من مرة من جانب الأطراف ولكن بشكل فردي.

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تراجع كوليبالي كلاعب دفاعي ثالثتراجع كوليبالي كلاعب دفاعي ثالث

أما بالنسبة لفريق مازيمبي فقد تراجع إلي وسط ميدانة وذلك منذة الدقيقة الأولي في اللقاء ويعتمد إلى حداً ما علي الهجمات المرتدة ولكن بشكل عشوائي بالإخص في الشوط الأول حيث أن مازيمبي لم ينجح طوال الشوط الأول في تهديد مرمي الحارس ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻔﻴﺔ وذلك يؤكد أن مازيمبي كان هدفة فقط هو إبقاء نتيجة التعادل السلبي أو الخروج بأقل الخسائر والأعتماد علي تعديل النتيجة خلال مواجهة الإياب التي ستقام في الكونغو.

مازيمبي يتراجع لمنتصف الميدانمازيمبي يتراجع لمنتصف ميدانة

الترجي قد بدأ الشوط الثاني بشكل مثالي وذلك بالضغوط الهجومي عن طريق الأطراف وبالإخص الطرف الأيسر من خلال الثنائي بن محمد ويوسف بلايلي وقد نجح الترجي في الوصول إلي مرمي مازيمبي في أكثر من فرصة محققة إلي أن تمكن يوسف بلايلي من إحراز الهدف الأول بالدقيقة الحادية والخمسون.

ولكن الضغط الهجومي من جانب الترجي لم يستمر طويلاً وذلك بعد إحراز هدفة الأول في اللقاء, شكل اللقاء لم يتغير إلي أن أصيب خليل شمام قلب الدفاع فقد قام معين الشعباني بالتعديل الفني بخروج خليل شمام المصاب ودخول سعد بقير ليكون الشكل الخططي بالنسبة للترجي 4-2-3-1 وقد تراجع فوسيني كوليبالي كقلب دفاع بجوار ﺍﻟﺬﻭﺍﺩﻱ وذلك بعد خروج خليل شمام بسبب الإصابة.

بالتأكيد نزول سعد بقير بدلاً خليل شمام تعديل فني مميز للغاية من جانب معين الشعباني وبالفعل دخول سعد بقير قد جعل هناك نشاط في الفاعلية الهجومية لدية الترجي بالإخص بعد دخول هيثم الجويني بدلاً من طه ياسين الخنيسي هنا الشكل أصبح مختلف بالنسبة للترجي فهناك بعض النشاط الهجومي بعض الشيء وما ساعد علي ذلك النقص العددي لفريق مازيمبي وذلك بعد حصول اللاعب شونغو كاباسو علي البطاقة الحمراء بالدقيقة الثانية والسبعون, وكان الترجي بالفعل قريب من إحراز هدف ثاني.

ولكن بصورة عامة الترجي لم يظهر بالصورة المنتظرة لايمكن أن نحمل معين الشعباني المسؤولية بصورة كاملة حيث أن بعض اللاعبين لم يؤدوا دورهم علي الشكل الأمثل, الترجي قد نجح في حسم نتيجة اللقاء ولكن لم يحسم الصعود لنهائي بالإخص أن نتيجة 1-0 غير كافية علي الأطلاق, ولم يستغل الترجي تراجع مازيمبي الدفاعي طوال اللقاء مما أعطي الترجي السيطرة علي الكرة بشكل سلبي وذلك بسبب خوض معين الشعباني بثلاثي وسط لديهم قدرات دفاعية بشكل كبير.