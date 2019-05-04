رياضة | موعد مباراة الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت فريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي يحتضنها ملعب لوفتوس فيرسفيلد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف يوم السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وكان الثنائي صلاح الدين السعيدي وبديع أووك هما أصحاب هدفي الفريق المغربي في مباراة الذهاب فيما تكفل أنييلي نغونغا بتسجيل هدف الفريق الجنوب أفريقي الوحيد.

Advertisements

ويسعى فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق المغربي أن يعود من جنوب أفريقيا بتذكرة العبور للدور النهائي من أجل الظفر باللقب للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد حصول الفريق على لقب نسخة 2017.

في المقابل يعول فريق ماميلودي صن داونز على عاملي الأرض والجمهور حيث سبق وأن أخرج المارد الأحمر عملاق أفريقيا فريق النادي الأهلي بالفوز عليه بخماسية نظيفة في الدور ربع النهائي.

وفيما يخص توقيت المباراة فسوف تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT