رياضة | مورينيو: ميسي يصنع الفارق بشكل مستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: ميسي يصنع الفارق بشكل مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم برشلونة بعد أن قاد فريقه لاكتساح ليفربول بثلاثية نظيفة على ليفربول في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية : "ميسي لا يُصدق ويصنع الفارق بشكل مستمر، كما أن برشلونة فريق جيد ويمتلك لاعبين كبار".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "ليفربول كان شجاعًا في أسلوبه، لا أعتقد أنه في آخر 20 عامًا تفوقت العديد من الفرق في دوري أبطال أوروبا على برشلونة في الاستحواذ على الكرة".