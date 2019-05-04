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رياضة | مورينيو: ميسي يصنع الفارق بشكل مستمر

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أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم بعد أن قاد فريقه لاكتساح بثلاثية نظيفة على ليفربول في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية : "ميسي لا يُصدق ويصنع الفارق بشكل مستمر، كما أن برشلونة فريق جيد ويمتلك لاعبين كبار".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "ليفربول كان شجاعًا في أسلوبه، لا أعتقد أنه في آخر 20 عامًا تفوقت العديد من الفرق في على برشلونة في الاستحواذ على الكرة".

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