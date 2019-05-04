رياضة | موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل 4 مايو في البريميرليج والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل 4 مايو في البريميرليج والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل الريدز فريق نادي ليفربول اليوم السبت إلى ملعب سانت جيمس بارك لمواجهة فريق نادي نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل الريدز وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 91 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 7 ولم يخسر أبناء يورجن كلوب سوى في مباراة واحدة فقط.

في المقابل يحتل فريق نادي نيوكاسل يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة جمعهم الفريق بالفوز في 11 مباراة والتعادل في 9 وتكبد الفريق مرارة الخسارة في 16 لقاء.

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ويعول المدير الفني الالماني يورجن كلوب على خدمات الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني من أجل تحقيق الفوز في المباراة فيما لم يتم تحديد مشاركة فيرمينو من عدمها.

في المقابل يعتمد رفائيل بينيتيز المدير الفني لأصحاب الأرض على المدافع الصلب كلارك بالإضافة إلى مهاجمه روندون لإلحاق الخسارة بالريدز وتعديل مركزهم في الجدول.

وفيما يخص الموعد الخاص بنقل المباراة فإنها ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة إلا ربع بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ستكون بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.