شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعا فنيا بين الزمالك والنجم تحضيراً لموقعة سوسة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم اجتماعا فنيًا بين مسئولى الزمالك والنجم الساحلى التونسى فى سوسة سيشهد الاتفاق حول بعض الأمور التنظيمية الخاص بمواجهة الغد التى ستجمع الفريقان، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية
وسيشهد الاجتماع الفنى بين ممثلى الزمالك والنجم، التأكيد على الزى الرسمى للفريقين وموعد وصولهما لملعب المباراة، كان لقاء الذهاب فى برج العرب قد انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.
ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية، سيشهد مران الفريق الأبيض بعض التعليمات الفنية وتدريبات الكرة من لمسة واحدة بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعا فنيا بين الزمالك والنجم تحضيراً لموقعة سوسة فى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.