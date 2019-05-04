شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يحذر لاعبيه من الاستهتار والأهلي يعسكر للنجوم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للاهلي لاعبي فريقه من الاستهتار بفريق النجوم، الذى يصارع من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط قبل مواجهته المرتقبة غداً بالدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وأكد لاسارتي للاعبي فريقه أن تحقيق فوز مريح على فريق النجوم يعد أمر هام وضروري للحفاظ على فرص الفريق في الفوز ببطولة الدوري العام هذا الموسم، فى ظل وجود منافسة وشرسة من ناديي الزمالك وبيراميدز على حسم اللقب.

ويختتم الفريق استعداداته مساء اليوم ،السبت، لمباراة النجوم حيث سيُعلن المدير الفني قائمة المباراة والتى قد تشهد عودة الحارس شريف أكرامي بعد غيابه عنها فترة طويلة للإصابة بتمزق في السمّانة.