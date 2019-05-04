انت الان تتابع رئيس الزمالك عن تجديد عقد جروس: «مش وقته» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ ص
كرستيان جروس
أكد رئيس الزمالك، ثقته في فريق الكرة بنادي الزمالك، وقدرته على تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي في إياب دور النصف النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، خلال المباراة التي ستجمعهما مساء غد الأحد بتونس. وطالب رئيس الزمالك خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، لاعبي الأبيض التحلي بالقوة والرجولة خلال المباراة، حتى يصلوا للمباراة النهائية من أجل الهدف الأساسي وهو التتويج بالبطولة. وتطرق رئيس نادي الزمالك للحديث عن تجديد عقد كرستيان جروس، المدير الفني للفريق
وقال: «جروس فعلا فتح قصة تجديد تعاقده من عدمه، وأنا ردي كان واضح إن ده مش وقت إننا نتكلم في تجديد عقود، بسبب إن في 3 بطولات في مرحلة عنق الزجاجة، الفرق بين الأهلي والزمالك نقطة وحيدة». وتابع: «بطولة الكأس سنواجه مصر للمقاصة، ولم يتم تحديد موعد المباراة، وأخيرا مباراة النجم الساحلي
وقال: «جروس فعلا فتح قصة تجديد تعاقده من عدمه، وأنا ردي كان واضح إن ده مش وقت إننا نتكلم في تجديد عقود، بسبب إن في 3 بطولات في مرحلة عنق الزجاجة، الفرق بين الأهلي والزمالك نقطة وحيدة».
وتابع: «بطولة الكأس سنواجه مصر للمقاصة، ولم يتم تحديد موعد المباراة، وأخيرا مباراة النجم الساحلي وهي مباراة مؤهلة لنهائي الكونفدرالية الإفريقية، وطلبنا تأجيل الحديث في تجديد التعاقد، لبعد هذه الفترة».
وتخطى الزمالك، النجم الساحلي، بهدف دون رد، أحرزه محمود «كهربا» في الدقيقة 37 من زمن اللقاء الذي جمعهما، الأحد الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.
ويحتاج فريق الزمالك إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، في المقابل يحتاج الفريق التونسي للفوز بفارق هدفين دون أن يستقبل أهداف.
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