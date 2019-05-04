انت الان تتابع رئيس الزمالك يهاجم راعي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ ص

نادي الزمالك

هاجم رئيس نادي الزمالك إحدى شركات الاتصالات الراعية للنادي الأهلي، بسبب ما بدر منها، خلال الإعلان الدعائي للقلعة الحمراء، عقب حصولها على رعاية الفريق الأحمر لمدة 4 سنوات. وقال رئيس الزمالك، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور» إنه ليس من الطبيعي ما فعلته شركة الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك استفزازات واضحة خلال الإعلان. وتابع: «عملنا أغنية للزمالك وهتنزل تبقى نغمات للهواتف وده الفرق بينا وبين شركة الاتصالات اللي طلعت نادي الزمالك واحدة ست».

وأكد رئيس القلعة البيضاء، خلال حديثه، أنه مستعد لأي طلب من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، خاصة في نظام الإعارات، لافتا إلى أنه سينفذ أي طلب تطلبه تلك الأندية، وسيسهل مهمة خروج لاعبي الزمالك التي لا يريدها الجهاز الفني للفريق بقيادة كرستيان جروس خلال الموسم المقبل.اقرأ أيضا: رئيس