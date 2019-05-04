شكرا لقرائتكم على فتحى والصفتى بينهم .. 35 نجما فى فيلم الزمالك الوثائقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام برنامج الزمالك اليوم ، على قناة المحور، خلال استضافته للمستشار مرتضي منصور، رئيس النادي ، بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ وانجازات القلعة البيضاء .

وتضمن الفيلم الوثائقي ، استعراض لرؤساء الزمالك منذ نشأته ، وتسليط الضوء على نجوم القلعة البيضاء من مختلف الأجيال الكروية والذى بلغ عددهم 35 نجما ، والبطولات التي توج بها النادي محليا وأفريقيا .

وتضمن الفيلم الوثائقي ، الذى تم عرضه ، أغنية للزمالك بصوت الفنان الزملكاوي هاني شاكر.