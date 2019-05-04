شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الجزيرة لتحديد بطل دوري سوبر السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم فريق سلة الجزيرة مع نظيره الزمالك فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل دورى السوبر best of 5 والتى نقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر كان الزمالك قد خسر من الحزيرة فى اخر مباراة جمعتهما بنتيجة 76/ 65 وتقام المباراة الفاصلة لحسم بطل الدورى بعد أن تعادل الفريقان في عدد مرات الفوز والخسارة حيث كان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءين من دور النهائى، حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82، بينما فاز الجزيرة فى المباراة الثالثة بنتيجة 92/80 وكذلك الرابعة

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