الزمالك ينافس الجزيرة على بطل دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الجزيرة مع نظيره الزمالك فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل دورى السوبر best of 5 والتى تقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر Advertisements كان الزمالك قد خسر من الجزيرة فى أخر مباراة جمعتهما بنتيجة 76/ 65. وتقام المباراة الفاصلة لحسم بطل الدورى بعد أن تعادل الفريقان في عدد مرات الفوز والخسارة حيث كان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءين من دور النهائى، حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82، بينما فاز الجزيرة فى المباراة الثالثة بنتيجة 92/80 وكذلك الرابعة.

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