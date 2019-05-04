شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم ملف الأجانب إلى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل ملف اللاعبين الأجانب سواء على مستوى التعاقدات الجديدة أو على مستوى مناقشة العروض التى تلقاها الرباعى الأجنبى المتواجد داخل قائمة ألفريق حالياً، وهم التونسى على معلول، المغربى وليد أزارو، النيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك العديد من اللاعبين الأجانب المعروضين حالياً على النادى من قبل بعض وكلاء اللاعبين، ونال بعضهم إعجاب الجهاز الفني، إلا أن إدارة النادى قررت تأجيل حسم الملف حتى نهاية الموسم، لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى للفريق، سواء باستمراره أو رحيله.

وترى إدارة الأهلى أن الوقت غير مناسب حالياً للحديث أو لمناقشة مثل هذه الملفات الهامة فى ظل رغبة مسئولو القلعة الحمراء فى التركيز حالياً فى المنافسة على بطولة الدورى ومعها بطولة الكأس بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا.