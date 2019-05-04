شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يسافر ثانى أيام عيد الفطر لمواجهة أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على السفر إلى أوزباكستان ثانى أيام عيد الفطر لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل. ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لتصفيات أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. قرر الجهاز الفني للمنتخب منح اللاعبين راحة سلبية أول أيام عيد الفطر على أن يتم التجمع ثاني أيام عيد الفطر للسفر لأوزباكستان. Advertisements كما يخوض منتخب مصر الاوليمبي ودية يوم 16 يونيو أمام فلسطين برام الله .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يسافر ثانى أيام عيد الفطر لمواجهة أوزباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.