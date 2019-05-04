شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي الشامي يستقيل من مجلس البلدية والمجلس يرفض الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مصطفي الشامي امين صندوق نادي بلدية المحلة والمشرف العام علي الكرة عن الاستقالة التي تقدم بها من مجلس ادارة النادي وذلك عقب الجلسة التي جمعته بمجلس ادارة النادي والتي رفض فيها المجلس استقالة الشامي من منصبه كأمين لصندوق النادي .

وشهد اجتماع مجلس ادارة بلدية المحلة ضغوط من المحاسب مصطفي السامولي رئيس النادي علي الشامي لسحب الاستقالة التي تقدم بها وذلك بسبب حاجة النادي لجهوده خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي قام عدد كبير من موظفي النادي بالضغط علي الشامي لسحب الاستقالة التي تقدم بها وهو ما استجاب له الشامي الذي وجه الشكر للمحاسب مصطفي السامولي رئيس نادي البلدية واعضاء المجلس علي تمسكهم بوجوده بمجلس ادارة النادي مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقة في نادي البلدية بالشكل الذي يليق بأعضاء الجمعية العمومية للنادي الاكبر داخل مدينة المحلة .