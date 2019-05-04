موعد مباراة ليفربول القادمة: جدول مباريات ليفربول في شهر مايو منافسة محلية وصراع أوروبي

نقدم لكم موعد مباراة ليفربول القادمة وجدول مبارايات فريق ليفربول في الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا حيث يقدم فريق ليفربول هذا الموسم مستوى ممتاز في الناحية الخططية والتكتيكية بقيادة المدرب الكبير يورجن كلوب وبتوهج العديد من النجوم في كافة الخطوط الدفاعية والهجومية للفريق، حيث يخوض ليفربول المباراة القادمة له في الدوري مع فريق نيوكاسل اليوم السبت الرابع من شهر مايو.

موعد مباراة ليفربول القادمة

وعن موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فان المباراة ستنطلق الليلة الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، وينتهي موسم ليفربول الكروي هذا العام بالمنافسة على بطولتين فقط محلية وأوروبية حيث خرج الفريق من بطولة الكأس “كأس الرابطة، كأس الاتحاد الانجليزي” ولم يعد أمامه سوى تلك البطولتين حتى ينقذ موسمه من 0 بطولات مثل الموسم السابق.

جدول مباريات ليفربول القادمة

ونقدم جدول مباريات ليفربول القادمة في شهر مايو والتي من الممكن أن تستمر حتى الأول من شهر يونيو في حال تخطيه عقبة فريق برشلونة في مباراة العودة في نصف النهائي، وستكون مباريات ليفربول كالآتي:

اليوم المباراة التوقيت القاهرة 4 مايو ليفربول ونيوكاسل 20:45 7 مايو ليفربول وبرشلونة 21:00 12 مايو ليفربول وولفرهامبتون 16:00

مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ويلعب ليفربول اليوم السبت بينما يستضيف منافسه السيتي فريق ليستر يوم الاثنين القادم وهو ما يعني عودة ليفربول للصدراة مجددا ولو مؤقتا كالعادة في حال تحقيقهم الفوز، وأكد كلوب أن فريقه يعيش فترة ممتازة من المنافسة على اللقب ووضح أن مهمة الفريق أمام نيوكاسل ستكون صعبة فهم مُطالبين بالفوز.