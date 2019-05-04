مرتضى منصور: "جروس" لن يرحل ويرتبط بعقد مع الزمالك

أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن ثقته بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، ومساعديه، نافيا كل ما تردد حول رحيله، ومشددا على أنه مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "واثق في الجهاز الفني بقيادة جروس، ومساعدينه،

وكذلك إسماعيل يوسف وأمير مرتضى، بالجهد والعمل سنحصل على بطولة الكونفدرالية، ثقتي ليس لها حدود في اللاعبين".

وتطرق للحديث عن عقد جروس قائلا: "المدرب طلب الحديث في تجديد عقده، ولكن هذا سابق لآوانه، خاصة أن الفريق ينتظره مباريات صعبة في الكونفدرالية

والدوري، لذلك فضلنا تأجيل الأمر حتى ينتهي الفريق من تلك المباريات، وفرنا كل سبل الراحة للفريق، والجميع على قدر المسؤولية".

واختتم موجها حديثه للاعبي الزمالك: "مش أقل من 50 مليون مصري وأكثر من 200 مليون عربي خلفكم، بالجهد والعمل وتوفيق الله قبل أي شئ البطولة ستكون في القلعة البيضاء". ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي التونسي مساء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.