كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بأنه للأسف الشديد تجاهل الإعلام المصري، للإنجازات القلعة البيضاء والثورة الإنشائية داخل النادي ، خلال السنوات الماضية، أمرا يثير الدهشة والاستغراب.
وأوضح رئيس الزمالك ، أن ناديه شارك في بطولة السوبر المصري السعودي ، على كأسالرئيس عبد الفتاح عبد السيسي، وتم استقبال ناديه بشكل محترم للغاية ، وتم الحصول على اللقب بالفوز على الهلال السعودي، وتم تجاهل الأمر من وسائل الإعلام.
وأشار مرتضى منصور ، إلى أنه تم
وأوضح رئيس الزمالك ، بأنه فوجي بعدم توجيه الدعوة له لحضور قرعة بطولة الأمم الأفريقية، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ، في الوقت الذى تم دعوته لحضور نهائى كاس زايد بدولة الإمارات .
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: الإعلام المصري يتجاهل إنجازات القلعة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.