مرتضى منصور: الإعلام المصري يتجاهل إنجازات القلعة البيضاء

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بأنه للأسف الشديد تجاهل الإعلام المصري، للإنجازات القلعة البيضاء والثورة الإنشائية داخل النادي ، خلال السنوات الماضية، أمرا يثير الدهشة والاستغراب.

وأوضح رئيس الزمالك ، أن ناديه شارك في بطولة السوبر المصري السعودي ، على كأس

الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي، وتم استقبال ناديه بشكل محترم للغاية ، وتم الحصول على اللقب بالفوز على الهلال السعودي، وتم تجاهل الأمر من وسائل الإعلام.

وأشار مرتضى منصور ، إلى أنه تم

توجيه الدعوة له للتواجد في نهائي البطولة العربية ، رغم عدم وجود الزمالك ، طرفا في النهائي، وكعادة تجاهل الإعلام مشاركته.

وأوضح رئيس الزمالك ، بأنه فوجي بعدم توجيه الدعوة له لحضور قرعة بطولة الأمم الأفريقية، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ، في الوقت الذى تم دعوته لحضور نهائى كاس زايد بدولة الإمارات .