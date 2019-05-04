شريف إكرامي يعود لقائمة الأهلى أمام النجوم

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على ضم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لقائمة الأحمر في مباراة النجوم بالدوري بعدما تعافي الحارس الدولي من إصابته الأخيرة. الدولي من إصابته الأخيرة. وتعرض شريف إكرامي لإصابة بتمزّق في السمّانة يوم 28 فبراير الماضي خلال إحدى تدريبات الأهلي . ويدخل الاهلي معسكراً مغلقاً مساء اليوم ،السبت، إستعداداً لمباراة النجوم المقرر لها السابعة من مساء غد الأحد في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

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