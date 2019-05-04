إبراهيم عثمان يحتفل بفريق كرة القدم 99 واليد بالنادي الإسماعيلي

حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة على إقامة حفل تكريم مساء الجمعة لأعضاء فريق 99 الحاصلين على لقب دورى الجمهورية وفريق كرة اليد الذى نجح فى الصعود للدورى الممتاز.

وشهد الإحتفال حضور المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة ، أمين الصندوق والمهندس تامر موسى عضو المجلس بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى فضلا عن أعضاء الجهاز الفنى للفريق

الأول والذى ضم صبرى المنياوى مدير الكرة ومحمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب المساعد.

وقام عثمان بمنح مكافآت مالية لكل لاعب بفريق 99 وكرة اليد ، وذلك من أجل تحفيزهم وزرع روح الاصرار والندية لديهم والاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية.

وقدم رئيس النادى الإسماعيلى خلال الاحتفالية التهنئة للاعبين الشباب بعد تتويج الفريق بـ دورى الجمهورية

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وللاعبى كرة اليد بمناسبة انجازهم بالصعود لدورى الأضواء والشهرة.

وأضاف عثمان بأن الانجازات تعد نتاج مجهود جماعى من اللاعبين والجهاز الفني والادارى والطبى ، مشيرا إلى أن ما تحقق شىء إيجابى يتمنى أن يتكرر فى الفترات المقبلة.

وواصل بأن فريق الشباب مواليد ٩٩ هو مشروع النادى الاسماعيلى الذى سيدعم الفريق الأول بلاعبين مميزين والقادرين على إحداث الفارق وتقديم مستويات متميزة.

وأتم حديثه للاعبى فريق كرة اليد موجه لهم رساله أنه ينتظر منهم مزيد من النتائج المميزة والصعود لدورى المحترفين واعدهم بتقديم كافة وسائل الدعم من أجل تحقيق تلك الأهداف.