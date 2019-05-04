عطية صابر: الإسماعيلي سيقاتل من أجل الوصول لنصف نهائي الكأس

أكد عطية صابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على صعوبة مواجهة الاتحاد السكندرى غدًا الأحد في المباراة التي ستجمع بينهم علي ملعب الماولون العرب في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وأشار عطية أن الجميع بالفريق سيقاتل من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة، أضاف

فى تصريحات عقب المران الرئيسى مساء الجمعه مؤكدًا أن الجميع لديه اصرار كبير على تحقيق الصعود واستعادة النتائج الإيجابية مجددًا والتى ستعطى اللاعبين دفعة قوية لتعويض النتائج المخيبة فى الدورى المصري.

وواصل عطية أن الفريق المنافس مميز يضم لاعبين على مستوى عال فى كافة الخطوط ويقودهم جهاز فنى محترم لكنهم كانوا حارصين على مشاهدة التسجيلات لرصد نقاط القوة للعمل على ايقافها والضعف من اجل استغلالها فى ارباك حساباته.

وأختتم صابر قائلًا أنهم حرصوا على استغلال الفترة الماضية فى التعامل نفسيا مع اللاعبين وحثهم على التألق فى بطولة الكأس وطى صفحة الدورى مؤقتا.