رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو يوم السبت 4 مايو في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو يوم السبت 4 مايو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق سيلتا فيجو، منافسه فريق برشلونة يوم السبت 4 مايو في الساعة 8:45 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال36 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي برشلونة، ضد فريق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

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ويرغب فريق برشلونة في الفوز على فريق سيلتا فيجو خلال تلك المباراة، والاستمرار في سلسة زيادة عدد النقاط، حيث حسم البارسا اللقب بشكل رسمي في الجولة الماضية بعد الفوز على فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف في الكامب نو.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، بينما يحل فريق سيلتا فيجو في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق برشلونة ضد نادي سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.