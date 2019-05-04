رياضة | موعد أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 4 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

بورنموث vs توتنهام هوتسبير .. في الساعة 1:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ولفرهامبتون vs فولهام .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.

نيوكاسل يونايتد vs ليفربول .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الإسباني

إسبانيول vs أتليتكو مدريد .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

سيلتا فيجو vs برشلونة ..في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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- دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي الكونغولي vs الترجي التونسي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

صن داونز الجنوب أفريقي vs الوداد البيضاوي المغربي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- الدوري الألماني

بايرن ميونيخ vs هانوفر ..في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

فيردر بريمن vs بوروسيا دورتموند .. في الساعة 6:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

- الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان vs نيس .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

- الدوري الإيطالي

أودينيزي vs إنتر ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.