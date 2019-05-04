رياضة | تفاصيل حفل صعود نادي أسوان بحضور وزير الشباب والرياضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حفل صعود نادي أسوان بحضور وزير الشباب والرياضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستمرارًا لزيارته الميدانية المتوالية لعاصمة الشباب الإفريقى قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ بتفقد المدينة الشبابية لمتابعة الإستعدادات لإستضافة العديد من الأنشطة والفعاليات وخاصة أن المدينة تضم 96 غرفة فندقية تستوعب حوالى 500 شاب وفتاة، بجانب مطعم ومطبخ وأيضًا صالات لممارسة الأنشطة المختلفة، وقد ألتقى وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بلاعبى فريقى مركز شباب فيصل بالسويس ومركز شباب سنتريس بالمنوفية واللذان يجمعها نهائى بطولة مراكز شباب الجمهورية على إستاد أسوان الرياضى

كما حرص الوزير والمحافظ على الإجتماع ببعض رؤساء مراكز شباب المحافظة حيث إستمعا لأهم التحديات والمطالب التى ستساهم فى تفعيل دور مراكز الشباب وجذب الشباب الأسوانى لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية والمجتمعية حيث كان من أبرز المطالب الحاجة إلى دعم الوزارة لإستكمال وتطوير وإنشاء ملاعب الخماسى والأكلير وحمامات السباحة والأسوار، علاوة على الجوانب الإنشائية والتجهيزات الرياضية وهو الذى رد عليه الدكتور أشرف صبحى بأنه حريص على عقد لقاءات مع القيادات الشبابية للوقوف والتعرف على المطالب ووضعها على جداول زمنية لتنفيذها

فيما أعرب المحافظ عن أمتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة والذى جعل أسوان فى بؤرة الإهتمام وصدارة المشهد الرياضى والشبابى، لافتًا إلى أنه سيتم وضع شاشات ضخمة داخل الأندية ومراكز الشباب لإفساح المجال أمام الشباب الأسوانى لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى يونيه القادم، وعقب ذلك حضر الدكتور أشرف صبحى واللواء أحمد إبراهيم الإحتفال بصعود نادى أسوان الرياضى للدورى الممتاز لكرة القدم والتى

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شهدها لفيف من القيادات البرلمانية والرياضية والجامعية ورجال الأعمال والفن والإعلام والصحافة حيث أكد المحافظ على أن نادى أسوان يعتبر أحد أهم الكيانات والصروح الأسوانية رياضيًا وشبابيًا وإجتماعيًا جماهيريًا والذى نفتخر ونعتز بصعوده إلى الدورى الممتاز لكرة القدم ليحلق فى سماء دورى الأضواء والذى يعتبر أقدم وأشهر دورى لكرة القدم على المستوى المحلى والإفريقى والعربى، مشيدًا بمنظومة العمل بنادى أسوان وهى المنظومة التى نجحت بفضل الإرادة الصلبة والتكاتف والتلاحم فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذى يعد علامة مضيئة فى سجل الرياضة المصرية بقيادة الدكتور أشرف صبحى والذى لا يدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأندية أسوان بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية وذلك فى إطار سياسة الحكومة بالإهتمام بتنمية جنوب الصعيد

وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن هذه الإحتفالية ليس فقط للإحتفال بصعود نادى أسوان، ولكنها نقطة إنطلاق نحو توفير مظلة كاملة من الرعاية والدعم للفريق ماديًا ولوجستيًا، موضحًا بأن المحافظة ستمد يد العون والمساندة للنادى من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ورجال الأعمال والكيانات الأسوانية الأخرى

وفى ختام زيارته لأسوان شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان نهائى بطولة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بين نادى فيصل بالسويس ونادى سنتريس بالمنوفية والتى أدارها الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لتنتهى المباراة النهائية بفوز فريق