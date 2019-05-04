بعد فقدانه الذاكرة.. لاعب الأهلي جيرالدو يستعيد وعيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتظم اللاعب الأنجولي جيرالدو، لاعب وسط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، على ملعب “التتش” بالجزيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

جيرالدو تعافى تماماً من آلام الرأس التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش، والتي بسببها غادر المباراة قبل نهايتها وتسببت له في فقدان الذاكرة.

اللاعب فشارك في المران كاملا استعدادا لمواجهة فريق النجوم المقرر لها بعد الأحد على استاد “بتروسبورت”، وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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اللاعب كان قد انفرد بمرمى طلائع الجيش وأثناء استلامه الكرة فوجئ بخروج حارس المرمى الذي اصطدم به بقوة في رأس اللاعب، ممأ افقده الوعي، حيث صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بعد المباراة بأن اللاعب تعرض لفقدان الذاكرة لبعض الوقت.

لاعبو الأهلي حاولوا التخفيف عن اللاعب بعد المباراة في غرفة الملابس، إلا أنه لم بتذكر شيئا من المباراة أو الإصابة التي تعرض لها، وبعدما أجرى بعض الفحوصات عن طريق الجهاز الطبي للفريق.

مباراة طلائع الجيش والأهلي كانت قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.