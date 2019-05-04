انت الان تتابع رئيس الزمالك:اتحاد الكرة تجاهلني في قرعة أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ ص
قرعة كأس الأمم الإفريقية
علق رئيس نادي الزمالك، على دعوته لحضور نهائي بطولة كأس زايد، رغم أن ناديه لم يكن طرفا في المباراة التي جمعت بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، في نهائي البطولة الذى أقيم على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، وتوج بها الفريق التونسي بعد تغلبه على منافسه بهدفين مقابل هدف. وقال رئيس الزمالك، فى لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، إنه سعيد بدعوة صديقه تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، والاستقبال الحافل من جانب دولة الإمارات، بالإضافة إلى لقائه مع محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي.
وأضاف: «الأمر اللي يزعلني إن الواحد يلاقي التقدير دا من الناس اللي مش من البلد، واللي من البلد ميبعتوش دعوة ليا لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية، رغم أني رئيس نادي الزمالك، وكنت رئيسا للجنة الأندية لمدة 4 سنوات كاملة».وواصل: «هما مبعتوش ليا دعوة عشان خاطر إيقاف الاتحاد الإفريقي يعني؟ طب أنا قابلت أحمد
وأضاف: «الأمر اللي يزعلني إن الواحد يلاقي التقدير دا من الناس اللي مش من البلد، واللي من البلد ميبعتوش دعوة ليا لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية، رغم أني رئيس نادي الزمالك، وكنت رئيسا للجنة الأندية لمدة 4 سنوات كاملة».
وواصل: «هما مبعتوش ليا دعوة عشان خاطر إيقاف الاتحاد الإفريقي يعني؟ طب أنا قابلت أحمد أحمد في الإمارات، ودار بيننا حوار وترحاب شديد، وعلى فكرة قرار إيقافي كان من عمرو مراد فهمي، وهو كان على صلة وطيدة مع رئيس العقوبات بالكاف، لذلك صدر هذا القرار ضدي».
وتابع: «فيه تجاهل غريب من وسائل الإعلام لكل اللي بعمله من إنجازات وللثورة الإنشائية داخل النادي، فريق الكرة شارك في بطولة السوبر المصري السعودي، وتم استقبالنا بشكل محترم للغاية، وفزنا باللقب بعد فوزنا على الهلال السعودي، وتم تجاهل الأمر من قبل وسائل الإعلام».
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