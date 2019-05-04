3 رسائل مؤثرة كتبتها لاعبة يد الأهلي قبل وفاتها

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نور كمال حافظ فتاة شابة تعاطف معها الكثيرون بعد إعلان خبر وفاتها مساء الخميس، وزاد تأثرهم بها بعدما نُشرت قصة الساعات الأخيرة قبل وفاتها ومست القلوب بشكل كبير

لم يمر خبر وفاة نور أحمد كمال حافظ نجمة كرة اليد الشابة بالنادي الأهلي مرور الكرام، فقد استوقف الكثيرين خاصة أنها فتاة مهذبة شهد لها الكثيرون بأنها كانت متفوقة خلقياً ورياضياً، بخلاف أنها ماتت وهي صائمة مساء الخميس الماضي، حيث كان آخر حوار دار بينها وبين والدتها السيدة راوية حمدي، عندما طلبت منها أن توقظها عندما يرفع آذان المغرب كي تتناول وجبة الإفطار. الشابة الجميلة التي وافتها المنية مساء الخميس كانت من مواليد 1996، حيث كانت تبلغ من العُمر 23 عامًا، ودرست في مدرستى البشائر، والمدرسة المصرية للغات، بالتجمع الخامس.

بداية توفي والدها في 27 يناير 2016 وتأثرت الشابة الجميلة بوفاته كثيراً وكانت حريصة بين الحين والآخر في منشوراتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على توجيه بعض الرسائل له ربما تكون أبرزها:"أستطيع حملك الآن بين ذراعي ولكنني سأحملك دائمًا في قلبي حتى نلتقي مجددًا يا حبيبي.. الله يرحمك" وهي

بداية توفي والدها في 27 يناير 2016 وتأثرت الشابة الجميلة بوفاته كثيراً وكانت حريصة بين الحين والآخر في منشوراتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على توجيه بعض الرسائل له ربما تكون أبرزها:"أستطيع حملك الآن بين ذراعي ولكنني سأحملك دائمًا في قلبي حتى نلتقي مجددًا يا حبيبي.. الله يرحمك"

وهي الرسالة التي ربط زميلاتها في الفريق بينها وبين حالتها النفسية منذ وفاة والدها حيث كانت مرتبطة به جداً وتأثرت كثيراً بوفاته.

وربما تكون آخر منشوراتها المثيرة للجدل أيضًا ما كتبته لصديقتها السابقة جميلة المفتي التي كانت تدعو لها بالرحمة بعد وفاتها منذ سنتين في حادث سير حيث دهستها إحدى السيارات وهرب السائق مسرعاً، ورفض مساعدتها لتفارق الحياة في سن صغيرة أيضًا.

آخر ما نشرته الراحلة نورا كمال حافظ قبل الوفاة هو بوست قامت بنشره زميلتها هند أشرف لاعبة كرة اليد والتي طلبت فيه مساعدتها من أي شخص يعمل في جهينة, السويدي إليكتريك أو "غبور أوتو" في مشاريع التخرج الخاصة بها.

من تكون؟ من تكون؟ وسيطرت حالة من الحزن على أروقة النادي الأهلي بعد وفاة نور أحمد كمال حافظ، لاعبة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، خاصة أنها من ناشئات النادي الأهلي التي تربت بين أعضائه وتم تصعيدها للفريق الأول من 2013، وحصدت خلال الفترة الماضية نحو 30 بطولة مع الأهلي ما بين دوري وكأس مصر والسوبر ودوري منطقة القاهرة.

كما أنها من أسرة تنتمي للنادي الأهلي والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق، الذي توفي في 27 يناير 2016، وهي حفيدة كمال الدين حافظ أحد رموز النادي الأهلي، ونائب رئيس النادي وأمين الصندوق وسكرتير النادي الأسبق. Advertisements

ووالدتها السيدة راوية حمدي، بنت بنت شقيق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وتعمل بوكالة الأهرام للإعلان. الساعات الأخيرة الساعات الأخيرة كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعبة، نور أحمد كمال حافظ لاعبة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، التي توفيت مساء الخميس، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة اللاعبة قبل رحيلها؛ حيث قال المصدر، إن صاحبة الـ23 عامًا، أدت صلاة العصرر، وهي صائمة، قبل أن تذهب إلى النوم، وطلبت من والدتها أن توقظها على الإفطار، وعندما حاولت والدتها إيقاظها، وجدتها قد فارقت الحياة، وستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وكان ياسر صلاح رئيس جهاز فريق كرة اليد بالنادي، قد أعلن عن وفاة اللاعبة. وداع وداع

وشُيعت الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور الجنازة لتشييع جثمان الفتاة الشابة وتقدمَّ الحضور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالي، ونائبه العامري فاروق، ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين وطارق قنديل أعضاء المجلس، وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم المارد الأحمر السابق، ورؤوف عبد القادر مدير إدارة النشاط الرياضي في الأهلي. أقرأ ايضًا وفاة نور أحمد لاعبة الأهلي في كرة اليد أقرأ ايضًا تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة لاعبة الأهلي الراحلة أقرأ ايضًا نور أحمد.. حفيدة رمز الأهلي وصائدة بطولات اليد أقرأ ايضًا «ماتت وهي صائمة».. نجوم الرياضة ينعون نور أحمد أقرأ ايضًا نجوم الرياضة على رأس مشيعي جنازة نور أحمد (صور)

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