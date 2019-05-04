شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : جروس طلب تجديد عقده وهذا الكلام سابق لأوانه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن جروس المدير الفنى للفريق الأبيض طلب تجديد عقده مؤكدا أن هذا الكلام سابق لأوانه. أضاف مرتضى منصور خلال حوراره لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" فتحت صفحة جديدة مع كل الأندية لإعارة اللاعبين فى الانتقالات المقبلة". وتحدث منصور عن مواجهة الزمالك والنجم الساحلى قائلا :" أثق فى جميع اللاعبين بالفوز والصعود للمباراة النهائية ".

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