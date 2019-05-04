شكرا لقرائتكم تعرف على موعد سفر المنتخب الأولمبى إلى أوزباكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على السفر إلى أوزباكستان ثاني أيام عيد الفطر لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل. ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لتصفيات أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. Advertisements قرر الجهاز الفني للمنتخب منح اللاعبين راحة سلبية أول أيام عيد الفطر على أن يتم التجمع ثاني أيام عيد الفطر للسفر لأوزباكستان. كما يخوض منتخب مصر الاوليمبي ودية يوم 16 يونيو أمام فلسطين برام الله .

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