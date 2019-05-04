الإسماعيلى: لن نتعجل فى حسم ملف المدرب الاجنبى خوفاً من الفشل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه سوف تتهمل كثيراً فى ملف التعاقد مع مدرب أجنبى خلال الفترة المقبلة من أجل إنجازه بنجاح والوصول لمدرب كفء يستطيع قيادة سفينة الدراويش لبر الامان بعد عدد من التجارب الفاشلة مع الخواجات كان أخرها البلجيكى سيدومير الذى وصلت علاقته بالنادى لطريق مسدود وتقدم بشكوى للاتحاد الدولى الفيفا يطالب فيها بالشرط الجزائى الموجود فى عقده .
و قاد الخواجة البلجيكى سيدومير الإسماعيلى هذا الموسم فى 15 لقاءً بالدورى، فاز فى 6 وتعادل فى مثلها وهزم بثلاث مباريات، وسجل الفريق 15 هدفاً بشباك المنافسين وتلقى 14 هدفاً، ويحتل الدراويش المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 37 بعدما لعب 28 مباراة.
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